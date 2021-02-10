В телефонах Galaxy появится свой генеративный ИИ от Samsung: большой шаг в будущее для компании

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У Samsung не буду конкурентов

В последние дни не утихают разговоры о будущей серии Galaxy S24 и о том, что в них, по слухам, будут внедрены функции искусственного интеллекта.

Недавно на AI Forum 2023 года технологический гигант Samsung представил собственную генеративную модель искусственного интеллекта Samsung Gauss. Как сообщает The Korean Times, Samsung Gauss будет интегрирован в серию Galaxy S24 в первой половине 2024 года.

Samsung представила Gauss во время своего AI-форума, продемонстрировав его возможности в создании и редактировании изображений, написании электронных писем, обобщении документов и выполнении функций помощника в кодировании. Примечательным аспектом модели Gauss от Samsung является ее способность запускать некоторые функции локально на устройстве. В прошлом месяце руководство Samsung намекнуло, что генеративный ИИ будет добавлен в "основные функции" мобильных устройств, начиная с 2024 года.

Названная в честь Карла Фридриха Гаусса, легендарного математика, заложившего основы теории нормального распределения – неотъемлемой части машинного обучения и ИИ, – модель Gauss состоит из трех подмоделей. Это языковая модель (Samsung Gauss Language), модель ассистента кодирования (Samsung Gauss Code) и модель генерации изображений (Samsung Gauss Image).

Интеграция Gauss в продукты, в частности в Galaxy S24, может стать убедительным аргументом для продаж, особенно если модель сможет запускать ограниченные функции генерации изображений и языка непосредственно на телефоне. Также остается незакрытый вопрос, если эта технология будет внедрена в будущие S24, будет ли Samsung Gauss внедрен в младшие модели.

Это действительно большой шаг для Samsung и знаменует момент новой страницы истории для компании. Если компании удастся развивать эту сферу, она становится серьезным конкурентом для подобных технологий других компаний.

Источник: koreatimes