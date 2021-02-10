У владельцев AliExpress умыкнули данные 1,1 млрд пользователей

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Сотрудник умудрился под носом AliBaba устроить «диверсию» и нанести вред имиджу компании

По материалам судебного разбирательства, которое завершилось приговором суда в июне нынешнего года, стало известно, что у Alibaba Group Holding Ltd были похищены персональные данные огромного количества пользователей, включая имена и номера телефонов. При этом личная информация вроде банковских карт не оказалась под угрозой.

В самом заявлении компании говорится о том, что один из ее сотрудников промышлял тем, что посредством поискового робота собирал персональную информацию о клиентах площадки Taobao. За свою противоправную деятельность он понес ответственность — его приговорили к трем годам тюремного заключения и ему предстоит выплатить штраф в размер $70 260.

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Alibaba Group уверяет, что данные не были проданы злоумышленникам и клиенты AliBaba не пострадали. После обнаружения того, что кто-то крадет данные пользователей, компания связалась с полицией и совместными усилиями им удалось вычислить того, кто промышлял кражей данных.

Но ряд экспертов со скепсисом относятся к заверениям AliBaba, что собранные данные не попали в руки третьим лицам. Они считают, что произошедшее может все же иметь далеко идущие последствия, прежде всего, в Китае, где пользователи обязаны регистрироваться с указанием настоящего имени при получении мобильного номера телефона. Когда-то похищенная личная информация и «всплывет». Сам инцидент демонстрирует, что компаниям стоит с предельной серьезностью относиться к защите персональных данных и гарантировать безопасность приватности.

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Источник: bloomberg