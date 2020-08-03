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У Xiaomi появятся наушники с шумоподавлением

03.08.2020 83 0

Компания Xiaomi готовится сделать приятный сюрприз для тех, кто ищет наушники с активным шумоподавлением. Сейчас в портфолио производителя нет недостатка в ассортименте беспроводных наушников, но все они лишены важной фичи — активного шумодава, который является неотъемлемой фичей топовых гарнитур.

 

У Xiaomi появятся наушники с шумоподавлением – фото 1

 

Информация о новых наушниках была найдена в базе данных сертификационного ведомства Bluetooth SIG. Новинка упоминается с именем «Mi Active Noise Cancelling Earphones» и по данным регулятора это TWS-наушники с поддержкой Bluetooth 5.0, аудиокодеков AAC и SBC, а также защитой от пота и брызг по стандарту IPX4. Очевидно, что наушники получат несколько микрофонов, отвечающих за работу системы активного шумоподавления.

 

У Xiaomi появятся наушники с шумоподавлением – фото 2

 

Прохождение процедуры сертификации явно свидетельствует о том, что анонс не за горами. Возможно, новые наушники представят 11 августа на пресс-мероприятии, посвященном 10-летию Xiaomi. Компания обещала показать какие-то новые продукты и не исключено, что среди новинок будет новая гарнитура с активным шумоподавлением. Также в этот день может состояться премьера смартфонов Xiaomi Mi 10 Pro + и Redmi K30 Ultra. 

 

Источник: mydrivers

 

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.08.2020

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У Xiaomi появятся наушники с шумоподавлением