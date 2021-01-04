Новый флагман от Nubia на базе Snapdragon 888 появился в Geekbench

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Nubia напомнит о себе благодаря выпуску нового флагмана, работающего на Snapdragon 888.

После официальной презентации флагманского чипа от Qualcomm Snapdragon 888 многие производители поспешили объявить выход своих устройств на базе нового процессора. Первой компанией, выпустившей свой флагман с Snapdragon 888 на борту стала Xiaomi. Естественно, это только раззадорило других производителей.

Nubia, некогда входившая в состав ZTE, также решила напомнить о себе. Судя по многим источникам, китайская компания вовсю готовит новый флагман линейки Z. К сожалению, подробной информации о нем пока нет, зато сегодня мы получили подтверждение его скорого выхода.

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На сайте бенчмарка Geekbench появился смартфон Nubia с кодовым номером NX669J, оснащенный Snapdragon 888, которому помогали 8 ГБ оперативной памяти, а прошивка основана на Android 11.

Как мы можем видеть по представленному скриншоту, в одноядерном тесте устройство набрало 1004 балла, а в многоядерном – 3306. Надо сказать, результаты очень даже неплохие.

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Интересно, что данный смартфон может относиться не к той линейке, про которую говорил сам производитель. Официально Nubia подтвердила выпуск флагмана на базе Snapdragon 888 только для серии Z. Однако, по слухам, NX669J является одним из смартфонов игровой линейки Red Magic, а именно следующим Red Magic 6. Точную информацию мы узнаем чуть позже.

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Источник: Android Geek



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