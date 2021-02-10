«Убийство» iPhone mini, 48 Мп камера в iPhone 14 и подэкранная камера в iPhone 15

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Мин-Чи Куо поделился подробностями о iPhone 2022 и 2023 годов

Солнцеликий Мин-Чи Куо сегодня решил похвастаться своей осведомленностью относительно будущих продуктов Apple. Только на этот раз он «забежал» достаточно далеко и рассказал о том, какие изменения ждут новые iPhone которые выйдут в 2022 и 2023 годах.

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Так, по его информации, эксперимент с выпуском mini-моделей должен завершиться в этом году. Линейка 2022 года по-прежнему будет насчитывать четыре устройства, но на этот раз места самому компактному смартфону не найдется. Зато будут два смартфона с дисплеями, чья диагональ составит 6,7 дюйма, а еще два получат 6,1-дюймовые панели.

Сейчас Apple топит за 12 Мп модули, но и она не сможет дальше сопротивляться тренду на увеличение количества мегапикселей. Правда, «крепость падет» только в следующем году и отметку в 100 Мп компания переходить не намерена. Все ограничится установкой датчиков на 48 Мп с технологией биннинга пикселей, которая позволит получить крупные пиксели размером 2,5 мкм. И это будет нечто, ведь по словам аналитика, новые сенсоры выведут качество съемки на новый уровень.

Уже готов Мин-Чи Куо сказать пару слов о iPhone 2023 года. В частности, через два года компания избавится от любых вырезов в экране и отправит под дисплей систему Face ID, а в систему датчиков основной камеры войдет перископический модуль. Аналитик считает, что технология подэкранной камеры станет зрелой, чтобы появиться в iPhone. Т.е. Apple внедрит эту фичу уже после того, как ее обкатают в Android-смартфонах и к 2023 году, наверное, каждый третий мобильник с зеленым роботом будет предлагать эту технологию.

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Источники: macrumors, macrumors﻿