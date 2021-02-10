Apple научит iPhone предсказывать разрядку смартфона

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Apple патентует функцию, предназначенную для точного прогноза времени, когда смартфон разрядится

Apple подало в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявку о регистрации изобретения, которое представляет собой «умный» подсчет времени работы iPhone. Компания хочет, чтобы пользователи получали информацию не только о том, что заряд на исходе, но и о том, как долго смартфон еще проживет.

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На данный момент система информирует пользователей iPhone о том, что заряд аккумулятора достиг отметки 20%. Новая же система будет «умной» и сможет рассказать о том, как долго смартфон проживет в течение дня. При этом функция будет персонализированной и свои предсказания будет выдавать на основе анализа привычек пользователя, месторасположении, времени использования устройства и с учетом прочих параметров.

В качестве примера в патенте приводится случай, когда пользователь, как правило, ставит на зарядку смартфон на ночь. Поэтому вечером он не получит сообщение о необходимости «дозаправить» мобильник. Но если по каким-то причинам он не выполнит привычный ритуал, то на следующее утро он получит уведомление о том, что если он не хочет остаться без средства связи и столкнуться с разрядкой смартфона, то необходимо зарядить его перед уходом из дому.

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Как скоро новую функцию предложат в iOS, не сообщается. Тем временем в бета-версии iOS 14.5 предусмотрели инструмент, позволяющий определить емкость аккумулятора. Но данная фишка будет работать только на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

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Источник: 9to5mac