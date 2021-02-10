Ученик превзошел мастера: Oppo пасует перед Realme

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Xiaomi удерживает лидерство, но сильнее всех добавила Realme

Звезда Realme взошла на небосклоне рынка смартфонов в 2018 году. Это «отпрыск» Oppo, который пришел побеждать Xiaomi с ее суббрендом Redmi. За три года компания сумела проделать огромную работу и активно строит собственную экосистему. И уже Oppo теперь в роли догоняющего.

Последний отчет аналитиков компании Canalys, который создан на основе анализа рынка смартфонов в Индии, указывает на то, что по итогам второго квартала нынешнего года Realme обошла Oppo. Так, с апреля по июнь Realme поставила на индийский рынок 4,9 млн трубок (15%), тогда как Oppo отгрузила 3,8 млн устройств (12%). Это позволило «дочке» занять четвертое место на рынке Индии, отодвинув материнскую компанию на пятую позицию.

Говоря об отчете Canalys за второй квартал нынешнего года, нельзя обойти вниманием лидерство Xiaomi, которая контролирует 28% индийского рынка и сумела отгрузить 9,5 млн смартфонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки устройств выросли более чем на 4 млн, но доля компании при этом снизилась на 2%.

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На втором месте идет Samsung, чья доля на рынке Индии составляет 17% и в количественном выражении это 5,5 млн отгруженных смартфонов. Третьей стала Vivo, в чьем активе 5,4 млн поставленных гаджетов и ее доля составила 17%.

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Источник: androidauthority