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Ученик превзошел мастера: Oppo пасует перед Realme

22.07.2021 471 0

Xiaomi удерживает лидерство, но сильнее всех добавила Realme

Звезда Realme взошла на небосклоне рынка смартфонов в 2018 году. Это «отпрыск» Oppo, который пришел побеждать Xiaomi с ее суббрендом Redmi. За три года компания сумела проделать огромную работу и активно строит собственную экосистему. И уже Oppo теперь в роли догоняющего.

 

Последний отчет аналитиков компании Canalys, который создан на основе анализа рынка смартфонов в Индии, указывает на то, что по итогам второго квартала нынешнего года Realme обошла Oppo. Так, с апреля по июнь Realme поставила на индийский рынок 4,9 млн трубок (15%), тогда как Oppo отгрузила 3,8 млн устройств (12%). Это позволило «дочке» занять четвертое место на рынке Индии, отодвинув материнскую компанию на пятую позицию.

 

Ученик превзошел мастера: Oppo пасует перед Realme – фото 1

 

Говоря об отчете Canalys за второй квартал нынешнего года, нельзя обойти вниманием лидерство Xiaomi, которая контролирует 28% индийского рынка и сумела отгрузить 9,5 млн смартфонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки устройств выросли более чем на 4 млн, но доля компании при этом снизилась на 2%.

 

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На втором месте идет Samsung, чья доля на рынке Индии составляет 17% и в количественном выражении это 5,5 млн отгруженных смартфонов. Третьей стала Vivo, в чьем активе 5,4 млн поставленных гаджетов и ее доля составила 17%.

 

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Источник: androidauthority

Oppo Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.07.2021

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Ученик превзошел мастера: Oppo пасует перед Realme