Беспроводные зарядки с магнитами Realme MagDart показали на изображениях

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Компания готовит два варианта беспроводной зарядки с магнитным креплением, один из которых схож с Apple MagSafe

На прошлой неделе пришла новость, что Realme зарегистрировала торговую марку MagDart. Тогда же появилось предположение, что компания готовит аналог MagSafe от Apple. Похоже, что так и не случится. Издание Gizmochina на правах эксклюзивности опубликовало изображения первых двух продуктов MagDart.

Глядя на них становится понятным, что Realme готовит два устройства, одно из которых действительно смахивает на MagSafe. Это «таблетка» круглой формы, которая посредством магнитных креплений будет крепиться к тыльной стороне устройств. Ее мощность невелика — 15 Вт.

А вот вторая система беспроводной зарядки достаточно массивная. Внешне она полная противоположность MagSafe и напоминает небольшой неттоп. Это площадка квадратной формы и на одной из сторон виден порт USB Type-C. Обращает на себя внимание присутствие вентиляционной решетки, возможно, для отвода тепла. Это может говорить о том, что устройство обеспечит высокую мощность, но вот каким может быть ее значение, не сообщается.

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Как полагает источник, вместе с беспроводными зарядками MagDart компания выпустит новый смартфон или смартфоны с их поддержкой. Но вот когда это может произойти и в рамках какой из серий может дебютировать такой мобильник, не сообщается.

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Источник: gizmochina