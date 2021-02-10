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Беспроводные зарядки с магнитами Realme MagDart показали на изображениях

22.07.2021 1540 0

Компания готовит два варианта беспроводной зарядки с магнитным креплением, один из которых схож с Apple MagSafe

На прошлой неделе пришла новость, что Realme зарегистрировала торговую марку MagDart. Тогда же появилось предположение, что компания готовит аналог MagSafe от Apple. Похоже, что так и не случится. Издание Gizmochina на правах эксклюзивности опубликовало изображения первых двух продуктов MagDart.

 

Беспроводные зарядки с магнитами Realme MagDart показали на изображениях – фото 1

 

Глядя на них становится понятным, что Realme готовит два устройства, одно из которых действительно смахивает на MagSafe. Это «таблетка» круглой формы, которая посредством магнитных креплений будет крепиться к тыльной стороне устройств. Ее мощность невелика — 15 Вт.

 

А вот вторая система беспроводной зарядки достаточно массивная. Внешне она полная противоположность MagSafe и напоминает небольшой неттоп. Это площадка квадратной формы и на одной из сторон виден порт USB Type-C. Обращает на себя внимание присутствие вентиляционной решетки, возможно, для отвода тепла. Это может говорить о том, что устройство обеспечит высокую мощность, но вот каким может быть ее значение, не сообщается.

 

Беспроводные зарядки с магнитами Realme MagDart показали на изображениях – фото 2

 

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Как полагает источник, вместе с беспроводными зарядками MagDart компания выпустит новый смартфон или смартфоны с их поддержкой. Но вот когда это может произойти и в рамках какой из серий может дебютировать такой мобильник, не сообщается.

 

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Источник: gizmochina

Realme MagDart
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.07.2021

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Беспроводные зарядки с магнитами Realme MagDart показали на изображениях