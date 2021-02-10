Ударопрочный флагман Blackview BV8200 с ИИ поступил в продажу

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Популярный китайский бренд Blackview показал новый смартфон с продвинутыми параметрами и влагозащищенной конструкцией. Это модель BV8200 с производительным процессором Helio G100, двойным экраном и более ярким фонарем. Поддерживаются функции искусственного интеллекта, а основная и передняя камера создают детализированные и качественные снимки.

50-мегапиксельный сенсор Samsung, чипсет Helio G100, батарея на 8800 мАч – основные преимущества Blackview BV8200

Телефон стал обладателем 6.5-дюймового экрана с разрешением 2.4K и интеллектуальной частотой обновления 120 Гц. Дисплей с повышенной чувствительностью благодаря режиму Glove Mode 2.0. Корректно работает при попадании влаги и пыли.

Дополнительный экран Blackview BV8200 диагональю 1,3 дюйма. Расположен на задней панели, отображает входящие сообщения и звонки. Посредством него можно создавать селфи, используя основную камеру Samsung ISOCELL GN5 AI на 50 Мп. Она получила матрицу диагональю 1/1,57″ и диафрагму f/1,88.

Blackview BV8200 отлично снимает даже при слабом освещении, а алгоритмы AI редактируют фото и доводят их до совершенства. Инструмент AI Magic Eraser убирает объекты и людей, AI Sky Replacement улучшает небо.

На борту Blackview BV8200 – восьмиядерный MediaTek Helio G100 4G с тактовой частотой 2.2 ГГц. Доступно к 36 ГБ ОЗУ с помощью виртуального расширения памяти, постоянный накопитель на 256 ГБ. Возможно установить карту памяти объемом 2 ТБ.

Девайс идеален для использования в экстремальных условиях. Производитель заявляет о стандарте MIL-SPEC 810H, ударопрочном стекле Gorilla Glass 5 и цельном корпусе. От воды и пыли есть стандарты IP68/IP69K. Blackview BV8200 не опасается падений с высоты 1.5 метра, работает в температурном спектре от -20°C до +60°C.

Интересная фишка Blackview BV8200 – двойной светодиодный фонарик на 170 люмен с дальностью луча 18 метров. В чрезвычайных ситуациях можно использовать режим SOS. Есть подводное освещение.

Емкость аккумулятора составляет 8800 мАч, мощность зарядки – 45 Вт. До 100% батарея заряжается всего за 120 минут. С включенным фонариком телефон работает до 33 часов. В качестве операционной системы – Android 14 с прошивкой DokeOS 4.

Акционная цена Blackview BV8200 составляет всего 199.99 долларов. Приобрести мобильное устройство можно у официального продавца . Продолжительность акции – с 31 декабря по 7 января 2025 г. Успейте купить с максимальной выгодой!