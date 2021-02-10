Украинские стартапы получат денежную поддержку от Google

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Компания Google заявила о создании фонда для поддержки украинских стартапов

В это нелегкое время мировые бренды стараются всеми силами поддерживать Украину. Компания Google тоже решила внести свой существенный вклад в помощь. Было официально объявлено о создании фонда под названием Google for Startups Ukraine Support Fund.

На фонд выделили $5 000 000. Данные средства будут распределяться между стартапами в течение всего 2022 года. По предварительным расчетам помощь в размере до $100 000 получит около 50 компаний. Еще заявлено о программе менторской поддержки Google и кредитах в Google Cloud. Предприниматели смогут развивать свой бизнес, что в свою очередь способствует восстановлению экономики страны.

Определенные украинские стартапы уже получили приглашение на временную работу в офисе Google for Startups Campus, который находится в Варшаве. Сейчас там руководят в основном женщины, которые выехали из Украины и вынуждены временно управлять своим бизнесом на территории другой страны.

Теперь быстро пройдемся по темам, какие предприниматели могут получить помощь и как подать заявку:

Право подавать заявку есть у стартапов, которые были основаны и базировались на территории Украины до 24 февраля.

Также претендовать на получение помощи могут компании, прошедшие стадию тестирования и имеющие доказанную доходность.

Следует учитывать, что в приоритете находятся стартапы, которые оказывают на общество социальное влияние (даже небольшое).

Для отправки заявки нужно перейти на официальный сайт Google for Startups Ukraine Support Fund. Там подробно указана вся необходимая информация. Тем, кто хочет заполнять заявку на украинском языке, нужно воспользоваться этой ссылкой

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