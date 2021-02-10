Ультразвуковой датчик 3D Sonic Max нового поколения: больше, тоньше и быстрее

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3D Sonic Max прокачали, увеличив скорость и область срабатывания, а также предложили поддержку двух отпечатков пальцев

Qualcomm в преддверии выставки CES 2022 анонсировала одну из своих новинок - новый ультразвуковой датчик отпечатков пальцев 3D Sonic Max нового поколения. В сравнении с предыдущим поколением новый сенсор предлагает целый ряд улучшений: у него большая площадь сканирования, предложили поддержку двух отпечатков пальцев, он стал быстрее, точнее и безопаснее.

По заявлению Qualcomm, новая технология 3D Sonic Max способна работать даже когда экран загрязнен. То есть, сенсор должен считывать отпечаток пальца если на пальце или в области его расположения есть влага, пот, масло или незначительная грязь.

Qualcomm обещает, что ее новая технология, реализованная в 3D Sonic Max, способна проникать через поверхность объектов, например, металл и стекло, для точного сканирования отпечатков пальцев. Кроме того, в настоящее время ультразвуковые сенсоры покрывают небольшую часть дисплея, тогда как новый датчик в 17 раз больше, и он способен мгновенно собирать большой объем биометрических данных со скоростью всего 0,2 секунды. В теории теперь пользователю не нужно будет прикасаться к конкретной области на экране, распознавание будет происходить при прикосновении к любой точке в нижней части дисплея.

Что еще важно, что 3D Sonic Max нового поколения стал тоньше. Его толщина составила всего 0,2 мм. Когда на рынке появятся первые смартфоны с новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев от Qualcomm, компания не сообщила. Возможно, мы увидим их уже в этом году и долго ждать анонса не придется. В числе первых претендентов на него Samsung Galaxy S22.

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Источник: pasionmovil