Умные часы 2E Motion GT2: скромная цена и нескромные возможности

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Бренд 2E специализируется на бюджетной технике. При этом не обделяет вниманием «начинку» и дизайн. Умные Смарт-часы 2E Motion GT2 — имиджевые аксессуары с функциями наручного мини-компьютера.

Комплектация

Вместо коробки-пенала производитель выбрал классическую квадратную упаковку. На ней детализированное изображение часов спереди и перечень характеристик и функций на «боковушках».

Внутри — классический набор:

Часы;

ремешок (предусмотрена поролоновая подушечка для предотвращения деформации);

мультиязычная инструкция с иллюстрациями;

шнур для зарядки.

Блок питания покупается отдельно. Можно использовать любой совместимый, например, от Андроид-смартфона.

Особенности дизайна

Motion GT2 похожи на классические электронные часы. Экран круглый, его обрамляет аккуратная рамка-безель. Графическое оформление циферблата меняется под настроение.

Корпус матовый черный, браслет в базовой комплектации — в тон. Также доступна версия с красным ремешком. Рельеф силикона тактильно приятный. Застежка стандартная, с «язычком». Посадка регулируется под обхват запястья за счет множества отверстий.

Габариты

Размер часов средний. Диагональ дисплея — 1,32 дюйма. Текст читабельный, иконки — четкие и детализированные. Ширина корпуса — 47 миллиметров. Материалы изготовления легкие (поликарбонат, силикон). Часы едва ощущаются на запястье, рука устанет.

Совместимость

2E универсальны и неприхотливы. Использовать MOTION GT2 удобно в тандеме с устройством на Андроиде и на IOS. Можно подключить базовый, мультимедийный или геймерский телефон по Блютуз. Также поддерживается синхронизация с планшетами.

Функциональность

При невысокой стоимости, у Смартвотч широкий арсенал спортивных режимов и функций здоровья. В настройках доступны варианты профессиональных и любительских тренировок. Сбор данных о состоянии организма пользователя осуществляется при помощи датчиков и программного обеспечения:

Для отслеживания частоты сердцебиения,

измерения концентрации кислорода в крови,

подсчета калорий,

мониторинга качества сна,

определения артериального давления.

Поддержка Блютуз-звонков и отображение уведомлений — то, что нужно, для связи в местах, где пользоваться смартфоном неудобно или неуместно. Мультимедийные функции тоже предусмотрены: управление музыкой и запись аудио через встроенный микрофон.

Защита

Влага 2E MOTION GT2 не страшна. Кратковременное погружение в воду на глубину до полутора метров переносится хорошо. Герметичность сохраняется до 30 минут после соприкосновения с жидкостью. Класс защиты IP68, поэтому исключен риск попадания пыли внутрь.

В ценовом диапазоне до 60 долларов это одно из лучших предложений с привлекательной внешностью и «начинкой». Автономность 2E обеспечивает аккумулятор на 250 мАч. Часы до двух недель работают без подзарядки.