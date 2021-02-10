Умный вентилятор способен охладить, согреть и разбудить

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Устройство с дистанционным и голосовым управлением доступно на Kickstarter по цене $199

Как грамотно создать комфортный микроклимат в помещении? Еще и так, чтобы не пришлось покупать несколько узкоспециализированных приборов? На помощь придет безлопастный и умный вентилятор Haxson AirFan. Помимо собственно охлаждения воздуха, он способен нагреть и очистить его, а еще включает в себя будильник, динамик, ночник и порт для зарядки.

Haxson AirFan предлагает 20 режимов работы, а также систему трехуровневой фильтрации с HEPA-фильтрами, улавливающими дым, пыльцу и неприятных запах. Отрицательные ионы адсорбируют пыль и бактерии. Управлять вентилятором можно как при помощи дистанционного пульта управления, так и используя голосовой помощник Amazon Alexa или Google Assistant. Голосовыми командами можно приглушить свет, установить будильник или активировать любой из предложенных режимов. Динамик позволит прослушивать музыку или совершать звонки, не используя наушники.

Работу Haxson AirFan обеспечивают два двигателя, шум от которых минимален. Еще одно преимущества вентилятора — высокая производительность при минимальном энергопотреблении. Создатели умного вентилятора поставили перед собой цель собрать $15 тысяч на Kickstarter, но сама идея настолько зашла, что всего было собрано $1,5 млн. Начать поставки Haxson AirFan планируют с мая 2022 года по цене от $199.

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Источник: robbreport