Unihertz TickTock 5G: защищенный люксофон со вторым экраном на спинке

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Идея зашла и нашлось много тех, кто готов прикупить себе чудо-смартфон

Иногда на рынке случаются необычные смартфоны и в числе тех, кто творит нечто засветилась китайская компания Unihertz. Так, в свое время она выпустила самый маленький в мире 4G-смартфон Jelly 2, а также именно она предложила защищенный Atom, сделав его также компактным.

Очередной причудливый аппарат компании — Unihertz TickTock 5G, который она продвигает через краудфандинговую платформу Kickstarter. Изначально стояла цель собрать всего $12 тысяч, но прошло несколько дней и было собрано $172 тысячи. И это еще предел, ведь до завершения сбора средств остается 25 дней.

Чем же привлек внимание Unihertz TickTock 5G? Прежде всего, своим дизайном в стиле люксовых телефонов. Это защищенный аппарат, на тыльной стороне которого установили дополнительный экран круглой формы в стиле дисплея для смарт-часов. На второй дисплей будут выводиться уведомления и входящие звонки, а также можно установить циферблат, имитирующий часы. Рядышком находится 48 Мп основная камера и на дополнительный экран можно будет вывести изображение при создании селфи.

Unihertz TickTock 5G построен на без Dimensity 700, предлагает 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, селфи-камеру на 8 Мп и 6,5-дюймовый LCD-дисплей разрешением 2340х1080 пикселей.

Питает аппарат аккумулятор емкостью 6000 мАч, есть NFC, ИК-порт, поддержка Bluetooth 5.1 и руководит работой устройства операционная система Android 11. Весит смартфон 308 грамм и его габариты составили 176х85,6х14,9 мм. Корпус получил защиту от влаги по классу IP68. Продажи Unihertz TickTock 5G стартуют в апреле следующего года и оценили его в $280.

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Источник: slashgear