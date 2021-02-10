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  • Правительство Индии бьет тревогу: iPhone и другие устройства Apple нужно срочно обновить, чтобы закрыть бэкдор

Правительство Индии бьет тревогу: iPhone и другие устройства Apple нужно срочно обновить, чтобы закрыть бэкдор

27.09.2023 78 0

Лучше обновить IPHONE lj ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИ ПО, если еще этого не сделали

Правительство Индии предупредило пользователей техники Apple, включая владельцев iPhone, о многочисленных уязвимостях, которые могут открыть бэкдор для совершения злонамеренных атак. Злоумышленники могут увеличить привилегии и обойти ограничение безопасности. Поэтому во избежание этого правительственный отдел CERT-In попросил пользователей iPhone и других устройств Apple обновить их до последней версии ПО.


CERT-In – группа реагирования при министерстве электроники и информационных технологий правительства Индии. В недавней заметке об уязвимости CIVN-2023-0275 CERT-In обозначил три проблемы с устройствами Apple, вызывающими беспокойство:

 

  • Проблема проверки сертификата в компоненте безопасности
  • Проблема в ядре
  • Ошибка в компоненте WebKit


Злоумышленники могут использовать эти уязвимые места с помощью фишинговых атак, во время которых они посылают социально разработанные сообщения. Взаимодействие с этими сообщениями дает злоумышленнику контроль над устройством.

 

Apple iPhone

 

После взаимодействия с сообщением хакеры способны выполнить следующие действия:

 

  • Выполнение произвольного кода
  • Повышение привилегий
  • Обход ограничения безопасности


CERT-In отмечает, что в первую очередь под угрозой находятся пользователи iPhone с версией iOS в iOS 16.7. Для предотвращения атак на iPhone и других устройств Apple нужно проверить состояние обновлений и обновиться в случае их наличия.﻿

 

Источник: 91mobiles

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 27.09.2023
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Правительство Индии бьет тревогу: iPhone и другие устройства Apple нужно срочно обновить, чтобы закрыть бэкдор