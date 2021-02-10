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Все iPad в 2024 году будут обновлены – Bloomberg. Что ждет нас?

06.11.2023 195 0

Большое обновление серии

По информации издания Bloomberg, в следующем году компания Apple обновит все модели планшетов iPad – от базовой модели до профессиональной версии iPad Pro.

Ожидается, что новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro получат процессор M3 и OLED-экраны. Это будет первый iPad из OLED. Также обновления ждут iPad Air с чипом M2, iPad mini с чипом A16 и базовый iPad.

Все iPad в 2024 году будут обновлены – Bloomberg. Что ждет нас? – фото 1

2023 год станет первым годом с 2010-го, когда Apple не представит ни одного нового iPad. Это объясняется продолжительной разработкой и неготовностью обновленных моделей.

Однако уже в 2024 году пользователи смогут насладиться новыми iPad с улучшенными характеристиками. Это обновление охватит весь спектр моделей от бюджетных до профессиональных.

Все iPad в 2024 году будут обновлены – Bloomberg. Что ждет нас? – фото 2

2023 финансовый год показал, что поддерживать интерес ко всей технике просто необходимо - потому что именно из-за отсутствия каких-либо обновлений продажи iPad и MacBook в этом году упали. Итак, Apple точно сделала свои выводы.

Источник – bloomberg

Автор: Andrii S. Дата публикации: 06.11.2023
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Все iPad в 2024 году будут обновлены – Bloomberg. Что ждет нас?