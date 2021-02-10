Все версии AirPods в ближайшие годы могут получить существенное обновление - Гурман

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Масштабные планы

Как стало известно из нового отчета известного инсайдера Эппл Марка Гурмана, компания Apple готовит масштабное обновление своей популярной линейки беспроводных наушников AirPods.

Уже в 2024 г. ожидается анонс новых моделей обычных AirPods и флагманских накладных наушников AirPods Max. А в 2025 году придет черед обновления топовой модели AirPods Pro.

Что именно изменится в новых AirPods в течение следующих двух лет? Во-первых, по сообщениям, обычные AirPods 4-го поколения получат дизайн, еще более похожий на AirPods Pro – в частности, с более короткими ножками.

Топовая модель стандартных AirPods впервые получит функцию активного шумоподавления, которая до сих пор была эксклюзивной фишкой Pro-версии, хотя у Huawei шумоподавления во вкладышах давно уже есть. Кроме того, Apple улучшит эргономику и удобство посадки наушников в ушные каналы.

Зарядный футляр новых AirPods будет иметь встроенные динамики для звуковых оповещений технологии поиска Find My (как у AirPods Pro 2), а также получит современный разъем USB-C вместо Lightning.

Что касается обновления AirPods Max, то здесь деталей немного – главными нововведениями станут поддержка зарядки через USB-C и новые цветовые варианты корпуса.

Ну а в 2025 году нас ждет полностью переделанная модель AirPods Pro. Новый чип, дизайн, а также уникальные функции мониторинга здоровья слуха – все это обещает сделать следующее поколение AirPods Pro наиболее технологичными наушниками от Apple.

Источник – bloomberg