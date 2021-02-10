Успевайте! Realme GT Neo 2 5G по приятной цене!

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Новогодние праздники уже позади, но это не повод отказываться от скидок и акций для выгодного шопинга. Череда праздничных распродаж продолжается. AliExpress освобождает складские запасы в преддверии новинок и распродает модели прошлого года. К числу интересных акционных предложений присоединился Realme GT Neo 2 5G, который, по нашему мнению, стал одним из лучших устройств среднего класса прошлого года.

Во время проведения распродажи «Зимняя ликвидация» смартфон realme GT Neo 2 5G в версии с 8/128 Гб памяти предлагают по цене $329,16. Только не забудьте применить промокод, чтобы ценник стал таким.

Вы получите аппарат, который построен на чипсете Snapdragon 870, предлагает AMOLED-панель диагональю 6,62 дюйма и частотой обновления 120 Гц, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 65 Вт и систему жидкостного охлаждения. Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп и в основной камере предложили три сенсора, где ключевой на 64 Мп и ассистируют ему ширик на 8 Мп и датчик для макросъемки на 2 Мп.

Realme GT Neo 2 5G

Предложение для РФ

Цена: $329,16 - https://ali.ski/hg1sdT

Промокод "ZIMASALE1700"