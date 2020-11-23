Успей купить Blackview BV4900 Pro дешевле в рамках акции «Черная пятница»

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Сегодня походы на пляж, рыбалку или в горы перестали быть серьезным испытанием для мобильных устройств. А все потому, что на рынке есть аппараты, которые максимально защищены и позволяют без страха за их работоспособность попасть под проливной дождь или оказаться в эпицентре песчаной бури. Blackview BV4900 Pro один из таких смартфонов, с которым можно и в дождь, и в стужу отправляться в путешествие.

Это недорогой защищенный аппарат, построенный на базе Helio A22, обладающий 4 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 64 Гб и аккумулятором емкостью 5580 мАч. В активе Blackview BV4900 Pro дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением HD+, модуль NFC и основная камера, где главный датчик на 13 Мп Samsung S5K3L2. Корпус устройства защищен по стандарту IP68/IP69K и военному классу MIL-STD-810G. Руководит работой устройства программное обеспечение Android 10.

Компания заявляет, что внесла ряд конструктивных изменений, направленных на повышение герметичности и ударопрочности корпуса, а всего таких доработок 27. А самое главное, что за право обладать Blackview BV4900 Pro не придется выкладывать кругленькую сумму. По крайней мере, в период с 23 по 27 ноября в рамках распродажи «Черная пятница» его можно будет приобрести всего за $99,99.

Купить Blackview BV4900 Pro