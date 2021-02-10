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Успей купить Poco F3, Samsung Galaxy A32 и Amazfit Bip S Lite выгодно

26.03.2021 401 0

Poco F3, Samsung Galaxy A32 и Amazfit Bip S Lite доступны по меньшей цене

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Poco F3

Характеристики: Snapdragon 870, Super Amoled 6.67" (Full HD+) 120 Гц, 4520 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC

Ожидаемая цена:

Версия: 6/128 Гб - $269

Версия: 8/256 Гб - $319

https://lite.bz/TezbPJ

Добавляйте в корзину и оплачивайте 29 марта!

Промокод "POCOF3" (скидка $30)/ "SHUTIM1000" (скидка 1000 руб, для РФ)

 

Poco F3 предназначен для тех, кто не может заказать Redmi K40 из Китая﻿

 

Samsung Galaxy A32

Характеристики: Helio G80, AMOLED 6.4" (1080*2400), Android 11, 5000 мАч Версия: 4/64

Предложение для Украины

Цена: 6 499 грн - https://lite.bz/igpmMP

 

Samsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камер﻿

 

Xiaomi Amazfit Bip S Lite

Характеристики: дисплей 1.28", Bluetooth 5.0, 8 спорт. режимов, 200 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Цена: $44,45 - https://lite.al/FAPgXw

Купон магазина $2,54 + промокод "TMALL300"

 

Смарт-часы Amazfit Bip S Lite за $50 работают без подзарядки до 30 дней﻿

Poco F3 Samsung Galaxy A32 Amazfit Bip S Lite
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.03.2021

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Успей купить Poco F3, Samsung Galaxy A32 и Amazfit Bip S Lite выгодно