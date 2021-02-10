Успей купить Poco F3, Samsung Galaxy A32 и Amazfit Bip S Lite выгодно
Poco F3, Samsung Galaxy A32 и Amazfit Bip S Lite доступны по меньшей цене
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Poco F3
Характеристики: Snapdragon 870, Super Amoled 6.67" (Full HD+) 120 Гц, 4520 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC
Ожидаемая цена:
Версия: 6/128 Гб - $269
Версия: 8/256 Гб - $319
Добавляйте в корзину и оплачивайте 29 марта!
Промокод "POCOF3" (скидка $30)/ "SHUTIM1000" (скидка 1000 руб, для РФ)
Samsung Galaxy A32
Характеристики: Helio G80, AMOLED 6.4" (1080*2400), Android 11, 5000 мАч Версия: 4/64
Предложение для Украины
Цена: 6 499 грн - https://lite.bz/igpmMP
Xiaomi Amazfit Bip S Lite
Характеристики: дисплей 1.28", Bluetooth 5.0, 8 спорт. режимов, 200 мАч, 5ATM
Предложение для РФ
Цена: $44,45 - https://lite.al/FAPgXw
Купон магазина $2,54 + промокод "TMALL300"
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