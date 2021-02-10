Успей купить Redmi Note 10, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Black Shark 4 и Redmi Airdots 2 со скидками

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Redmi Note 10, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Black Shark 4 и Redmi Airdots 2 можно урвать по низкой цене

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Black Shark 4

Характеристики: Snapdragon 870, 6,67" AMOLED HDR 10 144 Гц, 4500 мАч, ультрабыстрая зарядка 120 Вт, стереозвук, 8/128 Гб

Цена: $439 - https://bit.ly/2PBiiLE

Купон продавца $20+ промокод "BLACKSHARK20"

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Redmi Note 10

Характеристики: Snapdragon 678, 6,43" AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 48 Мп, 4/64 Гб

Цена: $162 UA/$168,87 RU - https://lite.al/GHFpJX

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Redmi Airdots 2

Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4

Цена: $11,50 - https://lite.al/_P-zcz

Купон магазина $5

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OnePlus 9 5G

Характеристики: Snapdragon 888, Android 11, 6,55" 120 Гц Fluid AMOLED, 4500 мАч, NFC, 8/128 Гб

Цена: $649 - https://lite.al/G6aYW6

Купон магазина $50

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OnePlus 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 888, Android 11, 6,7" 120 Гц, 4500 мАч, беспроводная зарядка 50 Вт, NFC, 8/128 Гб

Цена: $849 - https://lite.al/cFLF_w

Купон магазина $50

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