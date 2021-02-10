Успей купить выгодно Poco X3 Pro, SSD Blitzwolf и веб-камера Xiaovv

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Poco X3 Pro, SSD Blitzwolf и веб-камера Xiaovv доступны по меньшей цене

В очередной раз предлагаем посмотреть на то, что приготовили торговые сети в плане скидок и акций, позволяющих совершать покупки с выгодой для собственного бюджета. Каких-то грандиозных распродаж сейчас не проводится, но все же на просторах интернет-магазинов можно найти товары, которые предлагают по меньшей цене. Все актуальные предложения вы найдете на просторах нашего Telegram-канала Andro price, а ниже мы предлагаем три наиболее интересных из них.

Poco X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53, 6/28 Гб

Цена: RU $227,23/UA $229 - https://lite.al/uVLkZ

Промокод "APRIL36036"RU

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SSD Blitzwolf - внешний накопитель

Характеристики: BW-PSSD4, USB 3.2 Gen 2, Type-C, чтение 910 MB/s, алюминиевый корпус

Версия: 1 Тб

Цена: $142,99 - https://lite.bz/s7gnHf

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Xiaovv - веб-камера

Характеристики: XVV-6320S-USB, 1080P HD, обзор 150°, микрофон

Предложение для РФ

Цена: $12,80 - https://lite.al/7G1ufy

Промокод "APRIL02998"

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