Успей купить выгодно Realme 8, Realme 8 Pro и Poco X3 Pro

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Нашли скидки, позволяющие купить Realme 8, Realme 8 Pro и Poco X3 Pro по меньшей цене

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Realme 8

Характеристики: Helio G95, дисплей 6.44" AMOLED, камера 64 Мп, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, 6/128 Гб

Цена: RU $186,10/UA $193,12 - https://lite.al/pcdFUV

Промокод "SKIDKATREND"RU/"BACKITAE516"UA

Realme 8 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, дисплей 6,4" (2160*1080) Super AMOLED, камера 108 Мп, 4500 мАч, быстрая зарядка 50 Вт, 6/128 Гб, NFC

Цена: RU $222,88/UA $229,90 - https://lite.al/9xZRUX

Промокод "SKIDKATREND"RU/"BACKITAE516"UA

Poco X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Hz, аккум. 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53, 6/128 Гб

Цена: RU $201,98 - https://lite.al/7eKRR

Промокод "SKIDKATREND"

Цена: UA $210 - https://lite.al/Rotn-K

Промокод "BACKITAE516"