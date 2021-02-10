Успей купить выгодно Realme C21, смарт-камеру Xiaovv и наушники Havit

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Есть возможность прикупить по меньшей цене Realme C21, смарт-камеру Xiaovv и наушники Havit

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Realme C21

Характеристики: Helio G35, 6.5" HD+, камера 13MP, 5000 мАч, 4/64 Гб

Цена: $129,99 - https://lite.al/jPN4l

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Havit - беспроводные наушники

Характеристики: G1, Bluetooth 5.0, сенсорное управление, аккум. кейса 720мАч, микрофон, IPX5

Цена: $29,95 - https://lite.bz/njDlAO

Промокод "4589U9M19HSQ"

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Xiaovv - смарт-камера наружная

Характеристики: XVV-6620S-P1, PTZ, HD 1080, широкоугол. 360*170°, Mi Home, IP65

Версия: без карты памяти

Цена: UA $40,48/RU $44,14 - https://lite.bz/t4Ld-P

Промокод "RCEPBXJD37U1"UA

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