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Успей купить выгодно Realme C21, смарт-камеру Xiaovv и наушники Havit

18.03.2021 279 0

Есть возможность прикупить по меньшей цене Realme C21, смарт-камеру Xiaovv и наушники Havit

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Realme C21

Характеристики: Helio G35, 6.5" HD+, камера 13MP, 5000 мАч, 4/64 Гб

Цена: $129,99 - https://lite.al/jPN4l

 

Realme C21 Launch Date Set for March 5, Full Specifications and Renders Revealed on AliExpress - MySmartPrice﻿

 

Havit - беспроводные наушники

Характеристики: G1, Bluetooth 5.0, сенсорное управление, аккум. кейса 720мАч, микрофон, IPX5

Цена: $29,95 - https://lite.bz/njDlAO

Промокод "4589U9M19HSQ"

 

ROZETKA | Наушники TWS Havit G1 PRO Черный-красный. Цена, купить Наушники TWS Havit G1 PRO Черный-красный в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове. Наушники TWS Havit G1 PRO Черный-красный: обзор, описание, продажа﻿

 

Xiaovv - смарт-камера наружная

Характеристики: XVV-6620S-P1, PTZ, HD 1080, широкоугол. 360*170°, Mi Home, IP65

Версия: без карты памяти

Цена: UA $40,48/RU $44,14 - https://lite.bz/t4Ld-P

Промокод "RCEPBXJD37U1"UA

 

Экшн-камера Xiaovv PTZ, водонепроницаемая, IP65, инфракрасная, 8 дюймов, ночное видение, вращение, 1080P, HD, качество изображения, подсветка, работает с приложением Mi Home - купить недорого в интернет-магазине с доставкой: сравнение цен ...﻿

Realme C21 Xiaovv Havit
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.03.2021

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Успей купить выгодно Realme C21, смарт-камеру Xiaovv и наушники Havit