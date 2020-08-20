Успей купить выгодно: умные гаджеты со скидками
Самые низкие цены на: беспроводные TWS-наушники, фонарики и другие умные гаджеты
По статистике, возможность купить товар со скидкой не упускает каждый второй потребитель. Людям нравится приобретать по сниженной цене, ведь многие не любят тратить деньги попросту, ищут возможность максимально рационально распорядится ими, чтобы не остаться в накладе. Скидки и распродажи наиболее эффективный инструмент совершить покупку максимально выгодно.
Если вы охотник за низкой ценой, то вам на помощь придет Telegram-канал Andro price. Тут для вас аккумулируются акции от различных интернет-магазинов. Мы рассказываем об актуальных предложениях, бесплатных доставках, промокодах и подарках. Здесь ежедневно обновляется информация и мы помогаем вам экономить. Подпишитесь на Andro price, чтобы сразу узнать о скидках.
Беспроводные TWS-наушники Whizzer
Характеристики: Coopbuds C3, QCC-3020 Chip, Bluetooth 5.0, Apt-X, аккум. 1000мАч, IPX5
Предложение для РФ
Цена: $27,82 - https://lite.bz/ZRlOY
Промокод "90965KOL"
Налобный фонарик Shustar
Характеристики: T6, питание 2*18650, IPX-4
Компас в подарок!
Версия: T6-Low brightness
Цена: $4,69 - https://lite.al/t9Kxz
Умная ушная палочка/эндоскоп Xiaomi Bebird
Характеристики: T5, Bebird APP, аккум. 300мАч, IP67
Цена: $19,65 - https://lite.al/fmk9WC
Промокод "926PMFBPMSBK"
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал
Комментарии