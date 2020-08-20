Где купить дешевле?

Успей купить выгодно: умные гаджеты со скидками

20.08.2020 429 0

Самые низкие цены на: беспроводные TWS-наушники, фонарики и другие умные гаджеты

 

По статистике, возможность купить товар со скидкой не упускает каждый второй потребитель. Людям нравится приобретать по сниженной цене, ведь многие не любят тратить деньги попросту, ищут возможность максимально рационально распорядится ими, чтобы не остаться в накладе. Скидки и распродажи наиболее эффективный инструмент совершить покупку максимально выгодно.

 

Успей купить выгодно: умные гаджеты со скидками – фото 1

 

Если вы охотник за низкой ценой, то вам на помощь придет Telegram-канал Andro price. Тут для вас аккумулируются акции от различных интернет-магазинов. Мы рассказываем об актуальных предложениях, бесплатных доставках, промокодах и подарках. Здесь ежедневно обновляется информация и мы помогаем вам экономить. Подпишитесь на Andro price, чтобы сразу узнать о скидках.

 

Беспроводные TWS-наушники Whizzer


Характеристики: Coopbuds C3, QCC-3020 Chip, Bluetooth 5.0, Apt-X, аккум. 1000мАч, IPX5

Предложение для РФ

Цена: $27,82 - https://lite.bz/ZRlOY

Промокод "90965KOL"

 

Налобный фонарик Shustar

Успей купить выгодно: умные гаджеты со скидками – фото 2

Характеристики: T6, питание 2*18650, IPX-4

Компас в подарок!

Версия: T6-Low brightness

Цена: $4,69 - https://lite.al/t9Kxz

 

Умная ушная палочка/эндоскоп Xiaomi Bebird


Характеристики: T5, Bebird APP, аккум. 300мАч, IP67

Цена: $19,65 - https://lite.al/fmk9WC

Промокод "926PMFBPMSBK"

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал

Bebird APP Shustar Whizzer
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Успей купить выгодно: умные гаджеты со скидками