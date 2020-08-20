Успей купить выгодно: умные гаджеты со скидками

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Самые низкие цены на: беспроводные TWS-наушники, фонарики и другие умные гаджеты

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Беспроводные TWS-наушники Whizzer





Характеристики: Coopbuds C3, QCC-3020 Chip, Bluetooth 5.0, Apt-X, аккум. 1000мАч, IPX5

Предложение для РФ

Цена: $27,82 - https://lite.bz/ZRlOY

Промокод "90965KOL"

Налобный фонарик Shustar





Характеристики: T6, питание 2*18650, IPX-4

Компас в подарок!

Версия: T6-Low brightness

Цена: $4,69 - https://lite.al/t9Kxz

Умная ушная палочка/эндоскоп Xiaomi Bebird





Характеристики: T5, Bebird APP, аккум. 300мАч, IP67

Цена: $19,65 - https://lite.al/fmk9WC

Промокод "926PMFBPMSBK"

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