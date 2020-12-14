Утечка! Redmi K40 будет похож на Xiaomi Mi 10T

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Показали Redmi K40. Есть интересные моменты

Есть предсказание, что до конца нынешнего года Xiaomi покажет Redmi K40. До сегодняшнего дня нам только оставалось догадываться, каким будет внешнее исполнение смартфона. И вот сегодня инсайдеры порадовали нас фото, на котором якобы изображен Redmi K40.

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Никаких поражающих сознание новшеств не будет, но в целом смартфон обещает быть интересным. На фото запечатлен аппарат, который облачен в защитный чехол и по центру верхней части дисплея врезана фронтальная камера. Похоже, что сама матрица плоская и будет это OLED-панель или IPS точной информации нет. Скорее всего, экран будет работать с частотой обновления 120 Гц.

На тыльной стороне Redmi K40 находится прямоугольный блок основной камеры, получивший четыре датчика изображения, а само его исполнение напоминает тыльную камеру Xiaomi Mi 10T. Только датчиков изображения тут больше и светодиодную вспышку вынесли за пределы основного блока.

По железу пока мало что известно. Возможно, Redmi K40 получит процессор от MediaTek из серии Dimensity, аккумулятор емкостью 4500 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 30 Вт. Хотя и не исключено, что тут предложат процессор от Qualcomm.

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Напомним, что компания также готовится представить Redmi K40 Pro с врезанной в экран селфи-камерой и платформой Snapdragon 888.

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Источник: slashleaks