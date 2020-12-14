Утечка! Redmi K40 будет похож на Xiaomi Mi 10T
Показали Redmi K40. Есть интересные моменты
Есть предсказание, что до конца нынешнего года Xiaomi покажет Redmi K40. До сегодняшнего дня нам только оставалось догадываться, каким будет внешнее исполнение смартфона. И вот сегодня инсайдеры порадовали нас фото, на котором якобы изображен Redmi K40.
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Никаких поражающих сознание новшеств не будет, но в целом смартфон обещает быть интересным. На фото запечатлен аппарат, который облачен в защитный чехол и по центру верхней части дисплея врезана фронтальная камера. Похоже, что сама матрица плоская и будет это OLED-панель или IPS точной информации нет. Скорее всего, экран будет работать с частотой обновления 120 Гц.
На тыльной стороне Redmi K40 находится прямоугольный блок основной камеры, получивший четыре датчика изображения, а само его исполнение напоминает тыльную камеру Xiaomi Mi 10T. Только датчиков изображения тут больше и светодиодную вспышку вынесли за пределы основного блока.
По железу пока мало что известно. Возможно, Redmi K40 получит процессор от MediaTek из серии Dimensity, аккумулятор емкостью 4500 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 30 Вт. Хотя и не исключено, что тут предложат процессор от Qualcomm.
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Напомним, что компания также готовится представить Redmi K40 Pro с врезанной в экран селфи-камерой и платформой Snapdragon 888.
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Источник: slashleaks
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