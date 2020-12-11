Xiaomi Mi 11 замечен в «дикой природе». Неоднозначный дизайн подтвержден

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Xiaomi Mi 11 позирует на «живых» снимках

Впереди обновление одного из годных флагманов нынешнего года — Xiaomi Mi 10. Новинку назовут Xiaomi Mi 11 и ее анонс вполне может состояться до конца нынешнего года. В пользу этого говорит и то обилий слухов и утечек, которые случились в последние дни. В фокусе внимания инсайдеров, прежде всего, дизайн Xiaomi Mi 11. И, судя по очередным фотографиям, новинка будет выделяться оригинально исполненной основной камерой.

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Именно необычно исполненный блок тыльной камеры обещает стать самой заметной деталью в экстерьере новинки. Глядя на такое исполнение блока Xiaomi Mi 11 невольно задумаешься, а так ли ужасны они в смартфонах других компаний. Два датчика очерчены черной площадкой и один из них получил серебристую окантовку. Слева третий датчик и светодиодная вспышка. А все это объединено в нарочито сглаженный блок квадратной формы. Самобытность, не иначе. Но очень спорное решение и явно на большого любителя.

По неподтвержденной информации, Xiaomi Mi 11 будет комплектоваться сдвоенной батареей емкостью 4780 мАч, OLED‑дисплеем разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 888 и быстрой 55-ваттной зарядкой. Разрешение фронтальной камеры может быть 32 Мп и в качестве главного датчика на тыльной стороне может выступать модуль на 108 Мп.

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Источник: techindeep