В Redmi K40 Pro компания откажется от одной из фишек Redmi K30 Pro

484

Redmi K40 Pro не получит выдвижную фронталку

Врезанные в экран фронтальные камеры стали мейнстримом на рынке смартфонов в этом году. Несмотря на то, что целый ряд пользователей не в восторге от такого исполнения селфи-модуля, производители продолжат нести в массы этот тренд и устройства с выдвижными фронталками рискуют исчезнуть с рынка. В числе тех, кто предлагает выезжающую камеру были Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro. И, похоже, что эксперименты с выдвижными блоками компания прекращает.

Читать также: Xiaomi остановилась в шаге от второго места в мировом рейтинге лучших производителей смартфонов

Известный инсайдер Сундханшу Амборхе сообщил о том, что в случае с Redmi K40 Pro компания откажется от выдвижной фронталки в пользу круглого отверстия в верхнем левому углу. Среди причин отказа от выезжающего механизма указывают на то, что он занимает много внутреннего пространства, которое можно использовать под другие цели.

Инсайдерская информация указывает на то, что Redmi K40 Pro удостоится OLED-дисплея с повышенной частотой изображения, аппаратной платформы Snapdragon 888, аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч и быстрой зарядки. Но это лишь слухи, которые еще нуждаются в подтверждении. Что касается времени выхода Redmi K40 Pro, то это может случиться в первом квартале следующего года.

Читать также: Представлены Xiaomi Mi Watch Lite с автономностью 9 дней

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter