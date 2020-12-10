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В Redmi K40 Pro компания откажется от одной из фишек Redmi K30 Pro

10.12.2020 484 1

Redmi K40 Pro не получит выдвижную фронталку

Врезанные в экран фронтальные камеры стали мейнстримом на рынке смартфонов в этом году. Несмотря на то, что целый ряд пользователей не в восторге от такого исполнения селфи-модуля, производители продолжат нести в массы этот тренд и устройства с выдвижными фронталками рискуют исчезнуть с рынка. В числе тех, кто предлагает выезжающую камеру были Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro. И, похоже, что эксперименты с выдвижными блоками компания прекращает.

 

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В Redmi K40 Pro компания откажется от одной из фишек Redmi K30 Pro – фото 1

 

Известный инсайдер Сундханшу Амборхе сообщил о том, что в случае с Redmi K40 Pro компания откажется от выдвижной фронталки в пользу круглого отверстия в верхнем левому углу. Среди причин отказа от выезжающего механизма указывают на то, что он занимает много внутреннего пространства, которое можно использовать под другие цели.

 

В Redmi K40 Pro компания откажется от одной из фишек Redmi K30 Pro – фото 2

 

Инсайдерская информация указывает на то, что Redmi K40 Pro удостоится OLED-дисплея с повышенной частотой изображения, аппаратной платформы Snapdragon 888, аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч и быстрой зарядки. Но это лишь слухи, которые еще нуждаются в подтверждении. Что касается времени выхода Redmi K40 Pro, то это может случиться в первом квартале следующего года.

 

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Источник: twitter

Redmi K40 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.12.2020

Комментарии

Flare 0
Так какой от него смысл будет без выдвижной камеры?
10.12.2020 14:49

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В Redmi K40 Pro компания откажется от одной из фишек Redmi K30 Pro