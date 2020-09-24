Уже скоро дебютируют смарт-часы Redmi Watch

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Redmi готовит к анонсу смарт-часы с приличной автономностью

В прошлом году Xiaomi выпустила смарт-часы под собственным брендом, которые получили незатейливое имя Mi Watch. Чуть позже в Китае появилась упрощенная версия носимого гаджета с названием Mi Watch Color. А теперь стопами родительского бренда идет и Redmi, которая готовится выпустить умные часы под своей маркой.

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В пользу скорого выхода говорит тот факт, что носимый гаджет прошел процедуру сертификации в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT). Номер модели REDMIWT01 и уже точно известно, что работать часы не будут на операционной системе Wear OS. Скорее всего, гаджет получит проприетарную операционную систему, как и Mi Watch Color.

Xiaomi Mi Watch

Сами смарт-часы должны дебютировать в октябре и обещано, что они смогут похвастаться продолжительным временем работы. А какой емкости батарейка будет отвечать за автономность, неизвестно. На данный момент это все, что известно о будущих смарт-часах Redmi. Но поскольку суббренд очень крепко связан «пуповиной» c Xiaomi, есть вероятность того, что за основу возьмут Xiaomi Mi Watch и предложат ряд упрощений, чтобы снизить ценник и не плодить конкурента «родительскому» продукту.

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Источник: gizmochina