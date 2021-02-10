В 2022 году нас ждет нашествие смартфонов с Dimensity 2000

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В следующем году нам обещают много моделей с Dimensity 2000 и это будут аппараты флагманского уровня

Пожалуй, ни один из чипмейкеров не проделал такой сложный путь на рынке как MediaTek. Долгое время процессоры компании были медлительны, прожорливы и бестолковы. Несколько раз чипмейкер тужился выпустить что-то достойное для флагманов, но не получалось. В итоге идею выпустить топовый чип отложили несколько лет назад, взяв паузу, чтобы набраться сил, опыта и знаний.

И вот по прошествии четырех лет, а именно столько времени прошло с момента анонса Helio X30, который позиционировали как флагманский чип, MediaTek планируется вернуться в высшую лигу с Dimensity 2000. Похоже, что представят его в начале следующего года и он должен стать вторым после Snapdragon 898 чипом, изготовленным с использованием 4-нанометрового техпроцесса.

По предварительной информации, по своей производительности и возможностям, он не будет уступать Snapdragon 898. Поэтому не удивительно, что целый ряд производителей захотят установить Dimensity 2000 в своих устройствах. По информации известного сетевого информатора Digital Chat Station в следующем году мы увидим много устройств с этим чипсетом на борту. Так, Oppo и Vivo выпустят флагманы с Dimensity 2000, а также мы увидим его в смартфонах Xiaomi и Honor.

В том, что Xiaomi сделает ставку на этот процессор можно не сомневаться. Так, вице-президент компании и глава Redmi Лю Вейбинг уже не своей странице в Weibo опубликовал пост с вопросом: «Что такое Dimensity 2000? Все говорят нам….». Этот спич можно трактовать как предвестник того, что компания планирует выпустить смартфон или смартфоны с ним на борту и вот таким банальным способом прощупывает настроение и реакцию пользователей. Возможно, кто-то из представителей семейства Redmi K50 будет щеголять Dimensity 2000.

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Источники: twitter, gizchina