В базе данных IMEI появился Redmi 13C 5G – будущий бюджетный бестселлер

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Будущий хит?

В базе IMEI была обнаружена модель Redmi 13C 5G, о которой раньше не было информации. По словам инсайдера Kacper Skrzypek, этот смартфон будет оснащен чипсетом Dimensity 6100+.

Ожидается, что будут представлены две версии Redmi 13C – 4G и новая 5G модель. Redmi 13C 5G появится на глобальном, индийском и китайском рынках. Смартфон будет работать на ОС MIUI 14 на базе Android 13.

Также стали известны модельные номера Redmi 13C 4G, который не выйдет в Китае. Эта модель вместе с POCO C65 получит чипсет Helio G85.

Относительно характеристик Dimensity 6100+ представляет собой 8-ядерный процессор с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78, что обеспечит высокую скорость работы Redmi 13C 5G – по производительности это уровень примерно Snapdragon 695, что для линейки C является прорывом. Helio G85 - это 12-нм чипсет для бюджетных смартфонов, который будет с очень старой памятью EMMC 5.1, поэтому он мало интересен.

Экран Redmi 13C 5G, вероятно, будет иметь диагональ 6.5-6.7 дюйма, а основная камера – сенсор 48 или 50 Мп. Батарея – емкостью около 5000 мАч. Ожидаемая цена – от 150 до 250 долларов в зависимости от версии.

Источник - xiaomiui