В действиях Samsung, SK Hynix и Micron нашли признаки ценового сговора

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Трех крупнейших производителей микросхем оперативной памяти DRAM обвиняют в искусственном повышении цен

Практически во всем мире антимонопольные законы построены так, чтобы каждый игрок самостоятельно принимал решение, по какой цене он должен продавать товар. В теории это должно происходить именно так, но на практике бывает все иначе и не редки случаи ценового сговора.

Именно в этом обвиняют компании Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, которые контролируют почти 100% рынка чипов ОЗУ DRAM. По данным аналитиков, на Samsung в прошлом году пришлось 42,1% рынка микросхем памяти DRAM, доля SK Hynix и Micron Technology составила 29,5% и 23% соответственно.

Против трех компаний начато судебное разбирательство, а инициировало его стороны, интересы которых представляют юристы компании Hagens Berman. В иске сказано, что три компании фактически полностью контролируют рынок чипов DRAM и такое положение дел позволило им вступить в монопольный сговор, чтобы сократить отгрузку микросхем на рынок и тем самым спровоцировать искусственный рост цен на них. А сделано это все для того, чтобы потуже набить свой карман и нажиться за счет потребителей.

В этом уверены 14 истцов коллективного иска, которые приобрели компьютеры и смартфоны в период 2016-2017гг. И это не первый случай, когда Hagens Berman пытается привлечь к ответственности за ценовой сговор Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology. В 2018 и 2019 были поданы аналогичные иски. Суд уже вынес в 2020 году свой вердикт по первому иску и встал на сторону производителей. Естественно, что компании отрицают все обвинения, заявляя, что сам рынок и ситуация на нем диктует цены на модули памяти.

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Источник: Korea Times