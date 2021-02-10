В Европе представлены стильные Huawei Watch GT 3

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Две версии, до 14 дней автономности и множество функций

Несмотря на все сложности, Huawei продолжает выпускать свою продукцию и сегодня на глобальный рынок вышли смарт-часы Watch GT 3. Они очень схожи по техническому оснащению с Huawei Watch 3, но при этом предлагают ряд новых функций и отличий в дизайне.

Доступны умные часы в двух вариантах. 42-миллиметровая версия оснащена 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем, тогда как 46-миллиметровая модель получила 1,43-дюймовый экран. Разрешение при этом у обеих модификаций одинаковое — 466х466 точек. Часы предлагают до 14 дней автономной работы, встроенный GPS, поддержку более 100 тренировок, более 1000 циферблатов и многое другое.

В оснащение Huawei Watch GT 3 входят микрофон, динамик, процессор Arm Cortex-M, 32 МБ оперативной памяти и 4 Гб постоянной. Смарт-часы мониторят различные показатели и следят за физической активностью. В частности, они отследят частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, сосчитают количество пройденных шагов и потраченных калорий. Сами часы заключены в герметичный корпус с защитой от воды (5АТМ).

Оценили 42-милиметровую версию Huawei Watch GT 3 в 229 евро. Вариант на 46-мм стоит 249 евро. Старт продаж намечен на 11 ноября.

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Источник: 91mobile