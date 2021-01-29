В Европе вышел Realme 7i с чипом от MediaTek

381

Realme выпустила Narzo 20 в Европе как Realme 7i

В прошлом году состоялась премьера серии Realme 7, одним из участников которой стал Realme 7i. На азиатский рынок смартфон вышел с процессором Snapdragon 662. А вот для Европы компания приготовила другую версию, которая получила другую аппаратную платформу. С учетом характеристик европейской версии Realme 7i получается, что производитель попросту устроил ребрендинг Narzo 20, доступного на рынке Индии.

Читать также: Компания Realme показала самый большой рост поставок в мире

Смартфон Realme 7i построен на базе восьмиядерного чипа Helio G85, обладает 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 Гб. В активе устройства IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, оснащенный каплевидным вырезом для фронтальной 8-мегапиксельной камеры со светосилой f/2.0.

Емкость аккумулятора составила 6000 мАч и есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. На задней панели установили систему из трех камер, где главный сенсор на 48 Мп с диафрагмой f/1.8, а дополняет его сверхширик на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп.

Читать также: Realme намерена дать бой Redmi в сегменте 5G-смартфонов

Из прочих особенностей Realme 7i отметим операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой realme UI, поддержку Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, Wi-Fi, есть 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и слот для карт памяти. Доступен смартфон будет в голубом и серебристом цветах. оценили его в 159 евро.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: gizmochina