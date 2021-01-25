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Realme намерена дать бой Redmi в сегменте 5G-смартфонов

25.01.2021 810 0

Realme хочет вывести на рынок бюджетный мобильник с поддержкой сетей пятого поколения

 

Все крупнейшие вендоры практически враз решили, что пользователям нужны 5G‑смартфоны и начали штамповать подобные модели. Китайские компании уже активно включились в процесс удешевления подобных устройств и в числе тех, кто хочет быстрее всех предложить доступные смартфоны компания Oppo. Точнее ее «дочка» Realmi, которая вот уже два года как отвечает за бюджетный и среднего уровня сегменты.

 

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В планах компании установить очередной рекордный максимум в плане стоимости 5G‑смартфона. Очередная цель — ценник до $155. Об этом поведал известный сетевой информатор Digital Chat Station, который специализируется на сливах информации о еще не представленных смартфонах.

 

Realme намерена дать бой Redmi в сегменте 5G-смартфонов – фото 1

 

Как будет именоваться новинка, не сообщается. Но уже известно, что в ее основе будет лежать аппаратная платформа Dimensity 700, она получит широкоформатный дисплей с каплей-вырезом под фронтальную камеру, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и четверную камеру на задней панели.

 

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Как скоро выйдет такая модель, информации нет. Источник лишь сказал о том, что такая модель готовится. Предположим, что дебютирует она в первой половине нынешнего года.

 

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Источник: twitter

Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.01.2021

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Realme намерена дать бой Redmi в сегменте 5G-смартфонов