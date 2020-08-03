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В Google Chrome можно будет редактировать пароли

03.08.2020 278 0

Если в качестве основного браузера на своем устройстве вы используете Chrome, то наверняка знаете и пользовались его возможностью хранить и подставлять пароли, чтобы упростить авторизацию на сайтах. Но если при смене пароля вы по невнимательности пропустите сообщение браузера о необходимости сохранить/обновить новый ключ к учетной записи, рискуете лишиться возможности автоматического входа на сайт.

 

В Google Chrome можно будет редактировать пароли – фото 1

 

А все по причине того, что нет возможности просматривать пароли и редактировать их, если такая необходимость вдруг появилась. Но в будущем ситуация должна измениться. В тестовой сборке Chrome Canary для Windows, Mac, Linux и Chrome OS была найдена функция, позволяющая пользователю редактировать любой из сохраненных паролей. Соответствующий пункт появился в настройках, справа от пароля. Но чтобы включить функцию на странице chrome://flags необходимо активировать пункт «Редактировать пароль в настройках» и перезапустить браузер.

 

В Google Chrome можно будет редактировать пароли – фото 2

 

Чтобы обновить или отредактировать пароль, есть возможность сначала увидеть его, для этого необходимо нажать на значок глаза и ввести пароль Windows. После успешной аутентификации можно изменить пароль и сохранить его в браузере Chrome.

 

Как скоро пользователи смогут просматривать все сохраненные пароли и редактировать их, неизвестно. О сроках выхода стабильной сборки Chrome с новой функцией нет никакой информации. 

 

Источник: ithome

Google Chrome
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.08.2020

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В Google Chrome можно будет редактировать пароли