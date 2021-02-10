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  • В характеристиках Vision Pro от Apple изменения в худшую сторону – одну из фич процессор не потянул!

В характеристиках Vision Pro от Apple изменения в худшую сторону – одну из фич процессор не потянул!

22.01.2024 76 0

Вот так

На официальном сайте Apple была обновлена информация о технических характеристиках новых очков дополненной реальности Vision Pro.

В характеристиках Vision Pro от Apple изменения в худшую сторону – одну из фич процессор не потянул! – фото 1

В частности, первоначально в спецификациях указывалось, что устройство поддерживает отражение видео с разрешением 1080p через протокол AirPlay. Однако сейчас этот показатель уменьшен до 720p.

Apple не объяснила, почему было снижено заявленное разрешение. Но очевидно, что первоначально для AirPlay планировалось 1080p, но это оказалось слишком ресурсоемкой задачей для нового устройства, у которого главный чип – Apple Silicon M2.

В характеристиках Vision Pro от Apple изменения в худшую сторону – одну из фич процессор не потянул! – фото 2

Хотя изменение может разочаровать некоторых пользователей, 720p все равно остается вполне приемлемым качеством изображения для демонстрации контента. Помимо разрешения AirPlay, Apple также уточнила другие характеристики Vision Pro, в частности, относительно поддерживаемых кодеков.

Источник - apple

Автор: Andrii S. Дата публикации: 22.01.2024
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В характеристиках Vision Pro от Apple изменения в худшую сторону – одну из фич процессор не потянул!