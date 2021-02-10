В характеристиках Vision Pro от Apple изменения в худшую сторону – одну из фич процессор не потянул!

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Вот так

На официальном сайте Apple была обновлена информация о технических характеристиках новых очков дополненной реальности Vision Pro.

В частности, первоначально в спецификациях указывалось, что устройство поддерживает отражение видео с разрешением 1080p через протокол AirPlay. Однако сейчас этот показатель уменьшен до 720p.

Apple не объяснила, почему было снижено заявленное разрешение. Но очевидно, что первоначально для AirPlay планировалось 1080p, но это оказалось слишком ресурсоемкой задачей для нового устройства, у которого главный чип – Apple Silicon M2.

Хотя изменение может разочаровать некоторых пользователей, 720p все равно остается вполне приемлемым качеством изображения для демонстрации контента. Помимо разрешения AirPlay, Apple также уточнила другие характеристики Vision Pro, в частности, относительно поддерживаемых кодеков.

Источник - apple