Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • В Huawei AppGallery перестали работать карты «МИР» и его зачистили от ряда российских банковских приложений

В Huawei AppGallery перестали работать карты «МИР» и его зачистили от ряда российских банковских приложений

11.04.2022 966 5

Чтобы снять с себя потенциальные неприятности в виде возможных санкций, Huawei может приостановить свою работу в России. Если компания прекратит поставку телекоммуникационного оборудования на российский рынок, это больно ударит по операторам сотовой связи, усложнит их работу по развитию, обслуживанию и бесперебойной работе сетей.

В Huawei AppGallery перестали работать карты «МИР» и его зачистили от ряда российских банковских приложений – фото 1

 

На данный момент компания сократила, но все еще поставляет потребительскую электронику в Россию. Но кое-какие ограничения добрались и до смартфонов. Так, компания исключила карты системы «МИР» из перечня вариантов оплаты в своем фирменном магазине приложений AppGallery. Кроме того, пользователи сообщают о том, что из каталога магазина исчезли ряд мобильных приложений российских банков. Так, «ушли» приложения банков ВТБ Онлайн, Промсвязьбанк и Открытие.

 

Похоже, что Huawei «зачищает» пространство маркетплейса, чтобы не попасть под санкции и не стать «козлом отпущения», на которого обратят пристальное внимание и обрушат свой «гнев». Она явно ищет пути как снизить риски. Уйдет ли Huawei с российского рынка на период войны в Украине, она не делала публичных заявлений. Возможно, вскоре она даст какой-то комментарий на тему своей деятельности на российском рынке.

Huawei AppGallery
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.04.2022

Комментарии

Егор Егор 3
Да. Только США как поставляли телекоммуникационное оборудование, так и поставляют.

08 апреля 2022 09:51
|
Санкции дали трещину. США внезапно разрешили поставки в Россию «железа» для интернета и телекома
США внезапно ослабили антироссийские санкции. Теперь в страну разрешен ввоз ПО, «железа», услуг и технологий, так или иначе связанных с телекоммуникациями, интернетом, общением в Сети

так что автор - выпей йаду. вместе с андрюшей русофобом
11.04.2022 15:19
Гарагуля Ирина -1
Так ты эрудит расскажи нам какие американские компании сотрудничают с российскими? А че боязни, что за вами убогими будут шпионить у ваших чиновников нет?:) Мотивация США предельно ясная. Штаты не хотят терять контроль над информационными потоками внутри российских сетей. Кроме того, теряется возможность использования встроенных в это оборудование инструментов для регулирования трафика и контента.:) Так что продадитесь Америке? Как же так, рашисты?:)
11.04.2022 15:25
Гарагуля Ирина 0
Вот тебе цитата с «Газеты.Ru». Она считает, что разворот США на 360 градусов грозит России большими проблемами. По его словам, операторы сотовой связи и провайдеры с большой охотой примут вернувшихся американцев, что создаст большую угрозу для нацбезопасности РФ.

«Даже несмотря на всевозможные ограничения, которые устанавливаются государством относительно импорта иностранного оборудования, рынок придумает, как принять обратно американскую технику. Сами операторы точно не будут против, потому что им выгодно вернуть все как было. Для этого наверняка будут придуманы схемы по очень условной локализации оборудования, бюрократические механизмы признания иностранного оборудования российским и так далее.

Это огромный риск для нацбезопасности и большой удар для российских производителей телеком-оборудования – будет хуже, чем было», – сказал источник. Так ты егорушка предатель национальных интересов и топишь, чтобы создать угрозу национальной безопасности?:) ай яй яй:) где же ваш патриотизм и мозги?:)
11.04.2022 15:28
Den Snig -2
Лаптеногим нечего вообще безконтактной оплатой пользоваться.
11.04.2022 14:07
Виталий Шоха -1
Вот это я понимаю!
11.04.2022 11:04

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
В Huawei AppGallery перестали работать карты «МИР» и его зачистили от ряда российских банковских приложений