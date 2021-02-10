В Huawei AppGallery перестали работать карты «МИР» и его зачистили от ряда российских банковских приложений
Чтобы снять с себя потенциальные неприятности в виде возможных санкций, Huawei может приостановить свою работу в России. Если компания прекратит поставку телекоммуникационного оборудования на российский рынок, это больно ударит по операторам сотовой связи, усложнит их работу по развитию, обслуживанию и бесперебойной работе сетей.
На данный момент компания сократила, но все еще поставляет потребительскую электронику в Россию. Но кое-какие ограничения добрались и до смартфонов. Так, компания исключила карты системы «МИР» из перечня вариантов оплаты в своем фирменном магазине приложений AppGallery. Кроме того, пользователи сообщают о том, что из каталога магазина исчезли ряд мобильных приложений российских банков. Так, «ушли» приложения банков ВТБ Онлайн, Промсвязьбанк и Открытие.
Похоже, что Huawei «зачищает» пространство маркетплейса, чтобы не попасть под санкции и не стать «козлом отпущения», на которого обратят пристальное внимание и обрушат свой «гнев». Она явно ищет пути как снизить риски. Уйдет ли Huawei с российского рынка на период войны в Украине, она не делала публичных заявлений. Возможно, вскоре она даст какой-то комментарий на тему своей деятельности на российском рынке.
08 апреля 2022 09:51
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Санкции дали трещину. США внезапно разрешили поставки в Россию «железа» для интернета и телекома
США внезапно ослабили антироссийские санкции. Теперь в страну разрешен ввоз ПО, «железа», услуг и технологий, так или иначе связанных с телекоммуникациями, интернетом, общением в Сети
так что автор - выпей йаду. вместе с андрюшей русофобом
«Даже несмотря на всевозможные ограничения, которые устанавливаются государством относительно импорта иностранного оборудования, рынок придумает, как принять обратно американскую технику. Сами операторы точно не будут против, потому что им выгодно вернуть все как было. Для этого наверняка будут придуманы схемы по очень условной локализации оборудования, бюрократические механизмы признания иностранного оборудования российским и так далее.
Это огромный риск для нацбезопасности и большой удар для российских производителей телеком-оборудования – будет хуже, чем было», – сказал источник. Так ты егорушка предатель национальных интересов и топишь, чтобы создать угрозу национальной безопасности?:) ай яй яй:) где же ваш патриотизм и мозги?:)