В Huawei AppGallery перестали работать карты «МИР» и его зачистили от ряда российских банковских приложений

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Чтобы снять с себя потенциальные неприятности в виде возможных санкций, Huawei может приостановить свою работу в России. Если компания прекратит поставку телекоммуникационного оборудования на российский рынок, это больно ударит по операторам сотовой связи, усложнит их работу по развитию, обслуживанию и бесперебойной работе сетей.

На данный момент компания сократила, но все еще поставляет потребительскую электронику в Россию. Но кое-какие ограничения добрались и до смартфонов. Так, компания исключила карты системы «МИР» из перечня вариантов оплаты в своем фирменном магазине приложений AppGallery. Кроме того, пользователи сообщают о том, что из каталога магазина исчезли ряд мобильных приложений российских банков. Так, «ушли» приложения банков ВТБ Онлайн, Промсвязьбанк и Открытие.

Похоже, что Huawei «зачищает» пространство маркетплейса, чтобы не попасть под санкции и не стать «козлом отпущения», на которого обратят пристальное внимание и обрушат свой «гнев». Она явно ищет пути как снизить риски. Уйдет ли Huawei с российского рынка на период войны в Украине, она не делала публичных заявлений. Возможно, вскоре она даст какой-то комментарий на тему своей деятельности на российском рынке.