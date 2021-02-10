В Индии изъяли контрабандную партию iPhone 13

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Их пытались ввезти под видом карт памяти

Стало известно, что в аэропорту Мумбаи была задержана партия смартфонов iPhone 13 стоимостью около $6 млн. Продукты компании Apple пытались незаконно ввезти на территорию Индии под видом карт памяти.

Сотрудники таможенной службы выяснили, что данный контрабандный товар предназначался некой индийской коммерческой фирме. При досмотре груза и было обнаружено несоответствие реального груза задекларированному. Импортер пытался таким образом занизить стоимость груза и уменьшить суммы таможенных пошлин, которые взимаются при пересечении импортного товара через границу Индии. Разумеется, название компании, которая пыталась нелегально ввезти iPhone держится в секрете.

Была предпринята попытка нелегального ввоза 3646 единиц iPhone 13. Общая их стоимость составила около $5,7 млн. Контрабандный груз был изъят. Интересно, что импортер также пытался нелегально ввезти в Индию 12 единиц Google Pixel 6 Pro, а также ряд носимых гаджетов, среди которых были и смарт-часы Apple Watch. По факту происшествия возбуждено дело.

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Источник: gizmochina