В iPhone начнут устанавливать объективы Samsung

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Samsung удается хорошо зарабатывать на Apple. С каждого проданного iPhone что-то перепадает и южнокорейскому гиганту, а все по причине того, что он поставляет «яблочной» компании комплектующие. Например, несколько лет Apple закупает у Samsung матрицы для iPhone, принося ей немаленькую прибыль. И даже если концерн из Купертино не выкупит все количество заказанных дисплеев, южнокорейский гигант остается не в накладе из-за уплаты Apple неустойки.

Samsung будет поставлять объективы для камер iPhone

В будущем партнерские отношения Samsung и Apple еще больше укрепятся. Так, пришло известие, что Samsung Electro-Mechanics станет поставщиком линз для камер iPhone. На сегодняшний день ключевыми поставщиками Apple в области объективов являются компании Lagan Precision и Genius Electronics. К ним и примкнет Samsung Electro-Mechanics, а сделано это для стабилизации поставок и обеспечения конкурентности затрат.

Причиной для такого шага стал и тот факт, что в список компаний, представляющих национальную угрозу, Министерство торговли США на днях включило китайскую компанию O-Film Tech, которая производит модули для камер айфонов. Велик риск того, что Apple в будущем не сможет закупать у китайцев необходимые компоненты для камер.

Стоит сказать, что Samsung Electro-Mechanics не новичок в списке партнеров Apple. Компания поставляет концерну из Купертино многослойные керамические конденсаторы (MLCC) и гибкие печатные платы (RF-PCB).

Источник: tekdeeps