В Китае взялись за создание единого стандарта быстрой зарядки

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Xiaomi, Oppo, Honor, Vivo и Huawei в игре. Но дата релиза неизвестна

Сегодня производители начали оснащать смартфоны не только емкими аккумуляторами, но и научили их быстро восполнять заряд. Тут на помощь приходит технология быстрой зарядки, стандартов которой развелось великое множество, один быстрее другого. Но компании начинали задумываться об унификации быстрой зарядки, и инициатива исходит, прежде всего, от китайских компаний.

Еще в середине нынешнего года стало известно, что по инициативе института информации и коммуникации в Китае будет создана ассоциация, целью которой станет введение единого стандарта зарядки. Известно, что среди участников оказались такие компании как Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, Honor и другие. И вот несколько дней назад задуманное было осуществлено, и соответствующая ассоциация была зарегистрирована в Шэньчжэне.

Была поставлена цель координации и объединения промышленных ресурсов для стандартизации и дальнейшего продвижения единого стандарта технологии быстрой зарядки. Участники ассоциации надеются, что унификация быстрой зарядки приведет к снижению электронных отходов и мусора. Как скоро сторонам удастся договориться и принять за основу единый стандарт быстрой зарядки, неизвестно. Но шаги в этом направлении делаются и если китайцы действительно всерьез возьмутся за осуществление задуманного, то его реализация не заставит себя долго ждать.

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Источник: mydrivers