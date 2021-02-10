В линейке Oppo Find X3 будет установлена 10-битная матрица. Что это для нас значит?

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Oppo Find X3 или Oppo Find X3 Pro может стать первым Android смартфоном с 10-битной матрицей ﻿ ﻿

Компания Oppo решила нам напомнить, что и они готовят для нас презентацию своего флагмана, которая состоится уже 11 марта.

Сегодня, они официально разместили тизер который показывает важный «козырь» новой линейки Oppo Find X3.﻿

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Речь идёт о том, что компания заявила поддержку 10-битной глубины цвета в своей основной двойной камере. Что это значит? Если коротко: сенсор способен записать и сохранить намного больше цветов и оттенков, чем конкуренты. Для примера – наличие 8-битной глубины цвета у матрицы дает возможность различать и сохранять сенсору 16,78 миллиона цветов и оттенков. А 10-битная глубина поднимает этот показатель до 1,07 миллиарда цветов. Образец для наглядности мы приводим ниже.

Обычно такие показатели нужны тем, кто занимается качественной и глубокой постобработкой фото и видео и знает, что делать с такой глубиной цвета при цветокоррекции.

Модель Oppo Find X3 Pro может стать первый смартфоном на Android с такой возможностью.

Мы же отмечаем хорошую тенденцию, при которой производители перестали нас удивлять только лишь одним количеством мегапикселей, а пытаются ставить сенсоры больших размеров и улучшают другие параметры, способные вывести мобильную фотографию на новый уровень качества.

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Источник: gsmarena.com