Беспроводная зарядка Oppo Wireless Air Charging: как будем заряжать смартфон в будущем

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Oppo показала пример того, какой должна быть будущая беспроводная зарядка

Традиционные зарядки с проводами, портативные аккумуляторы разной емкости, док-станции для одновременной зарядки нескольких гаджетов и беспроводные зарядные станции в общественных местах — сегодня зарядить смартфон можно практически в любых условиях. И доступ к розетке совсем необязателен. Сам процесс развития беспроводной зарядки не останавливается, и производители продолжают придумывать уникальные способы зарядки.

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Так, на выставке MWC 2021 Shanghai, которая стартовала сегодня в Китае, компания Oppo представила технологию Wireless Air Charging. Фишка ее в том, что она позволяет заряжать смартфон «по воздуху». Основана она на технологии магнитного резонанса и способна передавать энергию на мощность 7,5 Вт на расстоянии 10 сантиметров от устройства.

Чтобы продемонстрировать работу Wireless Air Charging, был взят концептуальный смартфон Oppo X, который был показан в прошлом году и его фишкой стал гибкий раздвижной дисплей. Судя по ролику, пользователь сможет работать со смартфоном, когда он будет заряжаться «по воздуху». А вот когда подобная технология появится на рынке, не сообщается. Но вряд ли это произойдет скоро.

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Источник: mydrivers