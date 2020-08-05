В Motorola E7 Plus установят свежий процессор от Qualcomm, но не стоит надеяться на его мощь

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Похоже, новости о новинках Motorola никак не могут остановиться. Сначала мы наблюдаем неиссякаемый поток инфоповодов от Nokia, теперь вот Motorola – прям вернулись в недалекое прошлое. Moto E7 Plus – одно из ожидаемых фанатами бренда устройств. О нем мы рассказывали вам вчера.

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На момент написания предыдущей статьи в Сети гуляли предположения, что в смартфон производитель установит чип от Qualcomm Snapdragon 632. Но, судя по последней утечке, нас ждет процессор линейки 4ХХ. Зато E7 Plus может стать одним из первых смартфонов на новом чипе этой линейки. Этим чипсетом станет Snapdragon 460, о выходе которого было объявлено в начале года.





Напомним, что в этот понедельник устройство было замечено на сайте Geekbench. Бенчмарк указал неизвестный чипсет в качестве сердца смартфона, добавив кодовое название «guam». В Сети предполагали, что за этим словом скрывается Snapdragon 632, который был анонсирован еще в прошлом году, но крупное техноиздание DealnTech считает, что перед нами мобильная платформа Snapdragon 460.

По словам авторов издания, информация с материнской платы показывает, что процессор имеет четыре ядра с тактовой частотой 1.61 ГГц, а остальные четыре с тактовой частотой 1.80 ГГц. Это конфигурация процессора Snapdragon 460. За графику отвечает Adreno 610. Именно графический процессор и указал сотрудникам DealnTech, что перед нами свежий чип от Qualcomm.





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Moto E7 Plus будет оснащен основным модулем камеры на два объектива, портом USB-C и сканером отпечатков пальцев, установленным на задней панели. Аппарат будет работать под управлением Android 10, скорее всего, с новым интерфейсом компании под названием My UX. Напомним, что Geekbench также показал, что смартфон будет иметь 4 Гб оперативной памяти, но в Сети ожидают, что производитель предложит и другие конфигурации.





Источник: DealnTech﻿