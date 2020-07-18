И еще один прибыл в полк - готовится к выходу Motorola G9 Play

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Что ж, похоже, на дворе настал 2004 год. Иначе как еще объяснить факт того, что в Сети то и дело появляются новости об устройствах Motorola? Недавно мы рассказывали про Moto G9 Plus. Теперь настало линейки Play. Moto G7 появился на рынке в начале 2019 года, в том же году за ним последовал G8. Теперь же настало время для следующего поколения - первым из линейки может стать Moto G9 Play.





А знаем мы о нем из-за того, что в Сети утекли результаты его теста в Geekbench. Хорошие новости - смартфон работает под управлением Android 10, в отличие, например, от Moto G8 Power Lite, который, к сожалению, вышел в апреле этого года с 9.0 Pie на борту.





Процессор неизвестен, но, судя по результатам, нас ждет Snapdragon 665 – «попугаи» слишком похожи на то, чего достигли Moto G8 и G8 Power (не Lite). Знаем, чип достаточно старый, но это все равно заметный апгрейд по сравнению с Helio P70M, который стоял в Moto G8 Play.

Напомним, что G8 Play имел смешные 2 Гб оперативной памяти, в то время как новая модель показывает 4 Гб. Конечно, в тестировании могла использоваться топовая версия, так что производитель может выкатить версии с меньшим количеством оперативной памяти и более низкой ценой.

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Так что, независимо от того, использует ли Moto G9 Play Snapdragon 665, даже доступная версия смартфона получит улучшения в производительности.﻿





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Источник: mysmartprice.com