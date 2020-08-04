Moto E7 Plus появился в Geekbench: средние характеристики и Android 10 на борту

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Motorola продолжает расширять каталог своей продукции. Новые смартфоны компании должны быть представлены совсем скоро. Наиболее реалистичным релизом станет Motorola Moto G9 Plus, информацию о котором мы могли видеть уже несколько раз благодаря различным утечкам.

Также компания готовит новый смартфон серии Moto E. Недавно мы писали о смартфоне Moto E7, который был замечен на Google Play Console. Теперь же мы знаем, что компания решила добавить и вариант Plus – сегодня информация о нем появилась на сайте бенчмарка GeekBench.





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Напомним, что Moto E7, скорее всего, будет базироваться на чипе Snapdragon 632. E7 Plus, в свою очередь, будет работать на базе процессора, который указан как «Guam». В Сети уже выдвинули предположение, что под этим названием скрывается либо Snapdragon 670, либо 675. Однако, по некоторым слухам, E7 Plus также может выйти в розницу с таким же слабым чипсетом, как и его младший брат.

В тесте GeekBench 4.3 Moto E7 Plus набрал 1152 балла в одноядерном тесте и 4373 балла в многоядерном тестировании. Интересно, что эти результаты соответствуют прошлогоднему Moto G7, сердцем которого выступал Snapdragon 632. Но не забываем, что на результаты могут влиять количество оперативной памяти и недопиленное ПО.





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В дополнение произошла утечка внешнего вида Moto E7 Plus. Судя по изображениям, смартфон порадует двойной основной камерой с лазерной автофокусировкой. На задней панели красуется логотип Motorola, там же можно заметить сканер отпечатков пальцев. В верхней части дисплея аппарат имеет вырез-капельку для фронталки.





В Moto E7 Plus будет установлен 6,2-дюймовый HD+ дисплей. Мы знаем, что обычный E7 оценивается в 140 долларов. Можно предположить, что ценник на Moto E7 Plus должен находиться на уровне $150.

Источник: notebookcheck.com