В Nokia 3650 вдохнут вторую жизнь

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HMD Global выпустит сиквел Nokia 3560 с «диcковой» клавиатурой

Как только в 2002 году на рынке появился молодежный Nokia 3650, он стал знаковым и популярным продуктом «той» Nokia. В основе телефона лежала операционная система ОС Symbian, он предлагал поддержку трех диапазонов GMS, что позволяло ему работать практически в любой точке планеты. А еще у него был оригинальный дизайн с дисковой клавиатурой, яркие расцветки и сменные панельки.

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И вот по прошествии 18 лет HMD Global, которая все еще не оставляет идею паразитировать на имени Nokia, решила вывести на рынок римейк Nokia 3650. Каким будет современное прочтение телефона, неизвестно. Но, скорее всего, самобытный дизайн попытаются повторить, чтобы выделить аппарат на рынке, а вот начинку осовременят.

Для тех, кто незнаком с Nokia 3650 скажем, что это был телефон, обладающий 2,1-дюймовым дисплеем разрешением 208х176 пикселей, 4 Гб памяти, аккумулятором емкостью 850 мАч, ресурса которого хватало для работы устройства в режиме ожидания от 150 до 200 часов. И вот с такими характеристиками телефон продавали за $450.

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Как скоро компания представит современный вариант Nokia 3650, информация не приводится. Возможно, компания использует выставку MWC 2021 года, как сцену для анонса новинки.

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Источник: gsmarena