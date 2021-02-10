В один день с OnePlus 9: дата анонса Black Shark 4

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Объявлена дата премьеры Black Shark 4

Марка Black Shark на слуху у всех, кто играет в игры и предпочитает это делать на смартфоне. Она была создана Xiaomi, и ее миссия выпускать аппараты для целевой аудитории геймеров. Очередной такой аппарат — Black Shark 4, который в этом году должен выйти в двух версиях. Сегодня компания сообщила, что устроит его премьеру 23 марта.

Да, уж поистине этот день будет насыщен на релизы. Напомним, что 23 марта состоится премьера серии OnePlus 9, смарт-часов OnePlus Watch и линейки Realme 8. И вот к этому параду дебютантов и присоединится Black Shark 4.

О самом смартфоне известно, что он будет построен на Snapdragon 870, предложит аккумулятор емкостью 4500 мАч и его можно будет зарядить на мощности 120 Вт. Компания уже заявила, что на полную зарядку уйдет всего 15 минут. Установят в Black Shark 4 дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В дополнение к базовой версии выпустят и Black Shark 4 Pro в основе которого будет лежать чип Snapdragon 888.

Это все, что известно о новинках. До сегодняшнего дня остается загадкой перечень всех улучшений, которые предложит Black Shark 4 по сравнению с предшественником оно предложит.

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Источник: mydrivers