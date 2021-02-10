Xiaomi выпустит игровой Black Shark на базе Snapdragon 870

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В TENAA замечена лайт-версия Black Shark

Еще в прошлом месяце стало известно, что линейка игровых смартфонов Black Shark получит свое продолжение и компания выпустит четвертое его поколение, а также есть вероятность выхода упрощенной версии аппарата для геймеров. С анонсом новинок компания затягивать не будет, и он состоится уже в скором времени. В пользу скорого релиза одной из новинок указывает то, что в базе данных TENAA появился новый смартфон Black Shark.

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Изображения с сертификационного центра указывают на то, что новый геймерский смартфон получит вытянутый дисплей с отверстием под селфи-камеру по центру, боковой сканер отпечатков пальцев и основную камеру, где три датчика изображения выстроились в ряд по горизонтали. Дактилоскопический датчик на боковом торце указывает на то, что матрица тут, скорее всего, IPS.

Еще одна любопытная деталь — чип Snapdragon 870. По логике и с оглядкой на позиционирование новинки здесь логичнее было ожидать Snapdragon 888. Но, похоже, что ради удешевления тут пошли по пути установки не самого топового процессора и это будет лайт-версия Black Shark 4. Напомним, что Snapdragon 870 создан по нормам 7-нанометрового техпроцесса, обладает 8 ядрами с пиковой частотой 3,2 ГГц.

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Если говорить о Black Shark 4, то он должен получить процессор Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4500 мАч и быструю 120-ваттную зарядку. По слухам, геймерский мобильник могут представить после 18 февраля.

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Источник: mydrivers