В одном из магазинов США выложили страницу с Galaxy S24 Ultra и S24+ – официальные фишки и характеристики уже в сети

330

Вот так

В преддверии официального анонса линейки Galaxy S24 один из магазинов случайно опубликовал на сайте страницы с характеристиками Galaxy S24+ и S24 Ultra, и в сеть попали ключевые характеристики и фишки устройств.

В частности, флагманы получат возможность синхронного перевода звонков в реальном времени для преодоления языковых барьеров.

Обе модели получили 12 Гб ОЗУ и процессор Snapdragon 8 Gen 3, однако учитывая, что это американский магазин - к сожалению, это не дает нам ответа на вопросы «какие смартфоны на нашем рынке получат Exynos»

Кроме того, обещают функцию Nightography Zoom для съемки на большом увеличении в темноте и улучшении изображения Screen Optimizer во время просмотра. Также будет доступно "генеративное редактирование" фото типа Google Magic Eraser - удаление объектов, заполнение пустых мест и т.д.

Ранее появились изображения топовой модели Galaxy S24 Ultra с титановым корпусом и 200-мегапиксельной камерой. Ожидается, что смартфоны S24 серии будут представлены 17 января.

Источник - wallmart